"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки для реализации соцположений послания президента

Семьи с детьми получат дополнительную поддержку

Партия "Единая Россия" вместе с Минтруда и правительством страны внесла в Госдуму РФ ряд законопроектов, направленных на реализацию послания президента России Владимира Путина, которое носило социально направленный характер.

В частности, говорилось о ежемесячном пособии на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях, об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка, пособии беременной женщине в трудной жизненной ситуации.

Также президент говорил о модернизации здравоохранения. Как отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, в Самарской области идет обновление парка автомобилей скорой помощи. В ближайшие три года в поселки и малые города направят новые машины, что позволит полностью обновить автопарк скорой помощи.

- В социальной политике государства приоритетом определена демография. Это, в том числе, компенсации родителям детей, которые будут отдыхать в лагерях. В нашем регионе 54 базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Все школьники будет охвачены единовременными выплатами, даже будущие первоклассники смогут их получить к 1 сентября, - рассказала

Марина Сидухина.