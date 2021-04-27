В Тольятти спасли упитанного кота, который застрял между бетонными плитами

Кот застрял основательно, без помощи спасателей здесь не обойтись Фото: Андрей Дербенев

Спасатели Центра гражданской защиты по городу Тольятти получили необычный вызов. По сообщению заявителя, на территории дома №68 на улице Свердлова под бетонными плитами застрял кот.

- Чтобы извлечь животное из труднодоступного места, спасателям пришлось использовать специнструмент, - рассказал руководитель ЦГЗ Тольятти Андрей Дербенев.

Напуганное животное аккуратно извлекли и передали на осмотр ветеринарному врачу. В настоящее время коту ничего не угрожает.

Напуганного кота отдали на осмотр ветеринару Фото: Андрей Дербенев

Ранее КП-Самара поговорили с самарским спасателем, который помимо основной работы занимается спасением животных. Он рассказал о самых интересных случаях в своей работе с братьями нашими меньшими.