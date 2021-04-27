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Происшествия27 апреля 2021 14:52

В Самаре мужчина оказался заживо похоронен под потолком своего кирпичного гаража

ЧП произошло в гаражном массиве на улице Олимпийская
Агата ФАТЕЕВА
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Извлекать погибшего приехали спасатели

Извлекать погибшего приехали спасатели

Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 27 апреля, в Кировском районе Самары произошло ЧП, при котором погиб мужчина. Как стало известно корреспонденту КП-Самара, в гаражном массиве на улице Олимпийская произошло обрушение крыши кирпичного гаража.

- В момент обрушения бетонной крыши внутри находился мужчина. От полученных травм он скончался, - рассказал корреспонденту КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Погибшего из-под завала извлекали спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области. При работе был задействован гидравлический инструмент.

В причинах обрушения теперь придется разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

ЧП