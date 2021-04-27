В Самарской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Самарской области будет ветрено и холодно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

Днем в среду, 28 апреля, по области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В МЧС в таких условиях рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Если сильный ветер застиг на улице, то необходимо спрятаться в подземном пешеходном переходе или в подъездах домов. Не рекомендуется укрываться около деревьев и рекламных конструкций, а также около стен домов, поскольку с крыш могут упасть части кровли.

До конца недели синоптики и в другие дни прогнозируют сильный ветер, кроме того, будет достаточно холодно - ожидается не более +18 градусов, а в ночное время температура опустится до -1 градуса.