В центре Самары собака набросилась на шестилетнего мальчика

В этом году в Самаре стало очень много бродящих животных, многие из них - агрессивны Фото: Алексей ФОКИН

- Кисть разодрана, явные следы клыков, рука сломана, перелом сложный – со смещением осколков, своими силами не справиться, - когда врачи увидели 6-летнего Вову (имя ребенка изменено. Прим.автора), то пришли в ужас.

Мальчик от шока даже не плакал, а тихонько стонал. Лицо бледное, глаза широко раскрыты и полны слез.

Ребенка отправили в больницу имени Середавина собирать осколки костей. На то, чтобы восстановить руку, уйдет немало времени.

По данным собственных источников «КП-Самара», на Вову напала собака. Причем не где-нибудь на окраине, а в центре города – в небольшом сквере на площади имени Куйбышева. Была ли это бродячая собака, или за питомцем недосмотрел владелец, пока не ясно.

О маленьком пациенте медики сообщили в полицию вечером 25 апреля. Стражи порядка пытаются восстановить цепочку событий, которые привели к таким тяжким последствиям.

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