В Самаре рассказали, как будут работать школы в майские праздники

Школьники не будут учиться в майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие майские праздники школы работать не будут. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Таким образом, отдыхать в праздники будут с 1 по 10 мая.

Отдыхать будут и школьники, с 4 по 7 мая школы в Самарской области работать не будут. При этом, для учеников 9 и 11 классов будут проводиться консультации с учителями для подготовки к экзаменам.

Ранее сообщалось, что в детских садах на майские праздники будут работать дежурные группы.