Фонд развития моногородов выделил 250 млн рублей на строительство завода в Самарской области

На заводе обещают сделать большую производительность Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Чапаевске собираются построить завод по производству железобетонных изделий "Энергобетон". Помощь в реализации оказывает Фонд развитиям моногородов, представляющий группу ВЭБ.РФ. Он выдал на проект беспроцентный займ в размере 250 млн рублей.

- У инвесторов, выбравших в качестве площадки для реализации своих проектов Тольятти, Чапаевск или Новокуйбышевск, есть возможность привлекать финансирование Фонда. Это мощный инструмент поддержки, - поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как отметил политик, компании "Энергобетон" помогли подготовить всю необходимую документацию. Представители министерства сами участвовали в переговорах с корпорацией МСП и банками.

Согласно инвестпроекту, завод будет производить более 110 тыс. изделий в год. Он будет всем современным стандартам качества. Благодаря участию Фонда проведут строительно-монтажные работы и приобретут оборудование для ЖБИ-изделий. В частности, там собираются делать опоры для линий электропередач. Общая стоимость проекта - более 570 млн рублей. Фонд МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки от предпринимателей.