На Стара-Загоре в Самаре спилили деревья, за которые боролись местные жители

Деревья нравились местным жителям Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

26 апреля частные рабочие приехали на улицу Стара-Загора около остановки Поликлиника №6 и начали пилить молодые деревья. Местные жители тут же спохватились и потребовали у них документы на данные работы. По словам очевидцев, рабочих нанял местный предприниматель, который в 2017 году купил эту землю и оформил на жену. Разрешения на спилку данных деревьев у рабочих не оказалось. Они ссылались на то, что деревья старые и сухие, но некоторым деревьям было уже 40 лет.

- Приезжала старшая по микрорайону Жанна Васильевна, приезжали из администрации и чётко, ясно сказали: разрешения на спил не было. Если было бы разрешение – администрация пометила бы каждое дерево, которое могут спилить. Ничего этого не было, - рассказала "КП-Самара" местная жительница и очевидец событий Татьяна.

Приехавшие на место сотрудники полиции не смогли что-либо сделать и лишь сфотографировали последствия и сказали, что не могут точно определить, были ли деревья молодые или старые и сухие, и был ли спил законен или нет.

Когда на место приехали представители власти и правопорядка – подрядчик с рабочими ретировались, оставив на тротуаре мусор. Но ночью они вернулись и под покровом тьмы закончили своё незаконное дело, все деревья спилены под корень.

По словам местных жителей, на месте зелёных насаждений хотят построить торговые палатки.