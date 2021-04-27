Скульптуру "Мир на земле" хотят установить на самарской набережной

На самарской набережной может появиться новый арт-объект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый арт-объект "Мир на земли" хотят установить на самарской набережной. Такую инициативу обсуждали на приеме у депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Ранее содействия в установке скульптуры попросил директор самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов. Автором скульптуры является грек Кауши Бесим. Одна из его работ установлена на популярном курорте Айя-Напа на Кипре.

Во время приема у депутата прозвучало предложение, что скульптуру стоит поставить на набережной напротив шестого причала. Однако, Хинштейн не исключил, что у городской власти может быть другое мнение на этот счет.

- Городские власти и архитекторы должны предложить варианты городских пространств, в которых установка скульптурной композиции будет максимально органичной: не потеряется, а наоборот украсит город, - сказал депутат.