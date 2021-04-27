В Самаре уже репетируют Парад Победы. Показываем, как это делают юнармейцы

Юнармейцы репетируют на площади Куйбышева уже некоторое время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице начались репетиции парада 9 мая. Генеральная репетиция Парада Победы в Самаре - 2021 состоится 7 мая, в ней уже примут участие полные составы парадных расчетов, военная техника, а над площадью пролетят самолеты. Среди участников - юнармейцы из школы № 132. Они уже отрабатывают строевую подготовку.

Ребята - потомки военных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Меня привлекло участие в парадах и патриотическое движение – поэтому я пошёл в Юнармию. К тому же мой прадед, Семён Фёдорович Чураков, воевал в Великой Отечественной войне, чинил «Катюши». На наших занятиях мы отрабатываем командных дух, тут ты можешь найти друзей, людей одного с тобой мнения, - поделился с "КП-Самара" участник отряда девятиклассник Михаил Покровский.

Мнение мальчика разделяют и его друзья по команде.

В отряде 50 % мальчиков, 50 % девочек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда в этом году нам сказали, что мы будем участвовать в Параде Победы – я испытала ни с чем несравнимую гордость. Потому что мало кто в нашем возрасте имеет возможность поучаствовать в Параде 9 мая. Военная служба – это наше семейное дело, мой дедушка генерал служил в армии. Прабабушка Мария и прадедушка Толя воевали на Великой Отечественной Войне, прадед был под Сталинградом, - признается десятиклассница Лиза Денисова.

Наличие маски - обязательно на Параде Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Юнармейцем быть большая честь. А участвовать в параде – тем более. Я пошла на парад, чтобы показать уважение ветеранам и другим поколениям, что подвиг ветеранов не забыт, - заявляет в свою очередь командир пятых классов в парадном расчете Валентира Сидорова.

Ребята очень гордятся своим участием в таком мероприятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель отряда Сергей Салютин подчеркивает - их юнармейский коллектив состоит из потомков победителей. Они начали тренироваться на площади Куйбышева с марта, как только стало тепло. Тренировки проходят и на Кряжу. Особенностью этого года станет соблюдение эпидемиологических норм. Дети будут в масках и находиться друг от друга на социальной дистанции - метр и более.