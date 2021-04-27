В Самарской области 24 тысячи человек уже проголосовали за территории для благоустройства

В Самарской области выбирают, какие общественные пространства благоустроят Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области 24 тысячи человек приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства.

Сейчас в регионе выбирают территории, которые благоустроят по нацпроекту в 2022-м году. В голосовании участвуют 100 общественных пространств в 10-ти городах и Безенчукском районе.

- Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан. Следуя такой стратегии, мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Принять участие в голосовании могут все жители региона в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 30 мая на единой федеральной платформе 63.gorodsreda.ru, а также в личном кабинете на сайте Госуслуг.