Тренер из Самары по дзюдо и самбо претендует на место в губернской думе

Анна Сараева претендует на место в губернской думе

Спортивное сообщество Самары выдвинуло тренера по самбо и дзюдо Анну Сараеву для участия в предварительном голосовании "Единой России", по итогам которого она может стать кандидатом в депутаты Самарской губернской думы.

Анна Сараева подготовила многих титулованных спортсменов, среди ее воспитанников 2 чемпиона мира, чемпионы России и победители международных соревнований. Сейчас она является главным тренером сборных команд Самарской области по дзюдо и старшим тренером ПФО по дзюдо среди женских команд.

Кандидатуру Анны Сараевой для участия в предварительном голосовании поддержали ее коллеги и родители воспитанников.

- Основная наша задача – пропаганда здорового образа жизни с самого раннего возраста. Чтобы дети по-настоящему любили заниматься спортом и меньше времени проводили бесконтрольно на улице или за компьютером. Чтобы популяризировать секции, необходимо дополнительное финансирование, улучшение материально-технической базы, - сказала Сараева, отметив, что при улучшении условий для занятий спортсменов можно будет привлекать в секции и кружки больше детей.

Для участия в предварительном голосовании "Единой России" от Самарской области зарегистрировали 69 человек. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки и голосовать за участников можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru.