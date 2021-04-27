Болельщики "Крыльев Советов" смогут купить билеты на финальный матч Кубка в три этапа

Продажа билетов на финальный матч начинается 27 апреля

Объявлено, как можно будет купить билеты на финальный матч Кубка России по футболу, в котором самарские "Крылья Советов" встретятся с московским "Локомотивом".

В финал самарская команда пробилась, сенсационно победив в полуфинале грозненский "Ахмат", а до этого обыграли московское "Динамо", сотворив главную сенсацию четвертьфинала.

В финале "Крылья" встретятся с "Локомотивом", игра пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая. Для самарских болельщиков продажа билетов будет осуществляться в три этапа через сайт "Крыльев" в разделе "Электронные билеты".

На первом этапе, 27-28 апреля, билеты смогут купить владельцы абонементов на матчи "Крыльев" (каждый владелец абонемента сможет купить не более четырех билетов).

На втором этапе (29 апреля - 5 мая) начнется продажа для болельщиков, которые заранее зарегистрировались на сайте.

На третьем этапе, с 6 мая, продажа будет открыта для всех желающих.