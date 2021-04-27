На набережной в Самаре появится целый фестивальный городок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Волге установят плавучую сцену, а также сделают фестивальный городок на набережной. Об этом рассказал продюсер фестиваля Михаил Савченко.

Фестиваль "ВолгаФест" пройдет в Самаре с 7 по 20 июня. Каждый день будут проходить разные события. Как рассказал Савченко, на пляже построят целый фестивальный городок, где в один день можно будет увидеть балет на песке, в другой - заплыв на самодельных плавсредствах, а потом можно будет раскрасить старинный корабль или даже построить свой.

Одной из особенностей фестиваля будет попытка австрийского канатоходца перейти Волгу. Как отметил Савченко, едва ли не каждый самарец стремится перейти Волгу зимой, по льду, и это уже стало традицией. Теперь же реку попробуют перейти летом.

На фестивале ожидают порядка трехсот тысяч посетителей.