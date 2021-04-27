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Происшествия27 апреля 2021 20:34

Самарец убил знакомого, с которым отмечал день рождения

Убийство он совершил спустя месяц, как вышел из тюрьмы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарец получил новый срок спустя месяц, как вышел из тюрьмы

Самарец получил новый срок спустя месяц, как вышел из тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил знакомого, отмечая день рождения. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как было установлено судом и следствием, житель Самары в день своего рождения встретил знакомого и отправился с ним праздновать. Приняв изрядное количество алкоголя, мужчины разругались и подрались. Именинник избил знакомого, и тот от полученных травм скончался.

Убийство мужчина совершил спустя всего месяц после того, как освободился из заключения за аналогичное преступление.

Суд признал его виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Криминал