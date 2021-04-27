Самарцы смогут посмотреть фильм "Девятаев" с 29 апреля

Фильм выходит в прокат 29 апреля

29 апреля в прокат выходит фильм "Девятаев". По сюжету фильма, советские войска ведут наступление летом 1944 года. В плен попадает летчик-истребить Михаил Девятаев, которому предстоит сделать выбор - продолжать войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь. Летчик выбирает третий путь - побег. Он планирует дерзкий побег на вражеском бомбардировщике с "оружием возмездия".

Одним из первых фильм можно посмотреть в Мягком кинотеатре, а билеты можно приобрести в приложении appmsk.comfortkino.ru и на сайте.