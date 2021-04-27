Канатоходец из Австрии перейдет Волгу на фестивале "ВолгаФест"

На фестивале будет несколько арт-площадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Канатоходец из Австрии предпримет попытку перейти Волгу на фестивале "ВолгаФест" в Самаре, который состоится этим летом. Об этом рассказал продюсер фестиваля Михаил Савченко.

Он отметил, что перейти Волгу зимой по льду - это уже традиция для многих самарцев. Теперь такую попытку предпримут летом. "Перейти реку летом – это новая история, для которой будет специально создано канатное сооружение. Мы нашли смелого австрийского канатоходца,

который готов к этому беспрецедентному действу", - сказал Савченко.

На фестивале, который пройдет с 7 по 20 июня, ожидают до 300 тыс. зрителей. Там сделают 10 масштабных арт-объектов и соорудят фестивальный городок.