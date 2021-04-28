Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце апреля 2021

На майские праздники ожидается до +25 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС дали прогноз погоды на конец апреля 2021 в Самарской области. По прогнозу синоптиков, погода к майским праздникам начнет улучшаться.

В среду, 28 апреля, в Самаре местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит днем +11…+13 градусов, ночью до +4.

29 апреля существенных осадков не ожидается. Ночью по области ожидаются заморозки до -1¸а днем будет значительно теплее до +16 градусов.

В пятницу, 30 апреля, в Самаре потеплеет до +18, осадков не прогнозируют. Ночью будет немного прохладнее от +2 до +4 градусов.

Напомним, синоптики обещали по-настоящему летнюю погоду на майские праздники. Так, по прогнозу синоптиков, уже 1 мая ожидается потепление до +20 градусов, а самым теплым днем будет 5 мая – до +25 градусов.