В Самаре в отношении сотрудника ИФНС возбуждено уголовное дело за превышение полномочий

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура инициировала проверку деятельности ИФНС Промышленного района Самары и выявила сотрудника, который явно превышал должностные полномочия, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства.

- По версии следствия, сотрудник налоговой службы вносил в базу недостоверные сведения по уменьшению суммы начисленного транспортного налога либо об аннулировании записи о начислении транспортного налога физическим лицам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Промышленного района.

Таким образом, налоговые уведомления не были направлены указанным лицам, вследствие чего, в период с 2016 по 2019 годы транспортный налог не был оплачен.

В настоящее время в отношении сотрудника ИФНС по Промышленному району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данному факту была инициирована доследственная проверка, которую контролирует районная прокуратура.