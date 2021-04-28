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Общество28 апреля 2021 6:53

В Самаре в отношении сотрудника ИФНС возбуждено уголовное дело за превышение полномочий

Прокуратура инициировала проверку деятельности налоговой службы Промышленного района
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ход расследования взят на контроль прокуратурой

Ход расследования взят на контроль прокуратурой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура инициировала проверку деятельности ИФНС Промышленного района Самары и выявила сотрудника, который явно превышал должностные полномочия, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства.

- По версии следствия, сотрудник налоговой службы вносил в базу недостоверные сведения по уменьшению суммы начисленного транспортного налога либо об аннулировании записи о начислении транспортного налога физическим лицам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Промышленного района.

Таким образом, налоговые уведомления не были направлены указанным лицам, вследствие чего, в период с 2016 по 2019 годы транспортный налог не был оплачен.

В настоящее время в отношении сотрудника ИФНС по Промышленному району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данному факту была инициирована доследственная проверка, которую контролирует районная прокуратура.