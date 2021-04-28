Николай Ренц вступит в должность главы Тольятти 30 апреля 2021 года

Главный врач тольяттинской больницы Николай Ренц вступил в должность мэра 30 апреля

26 апреля 2021 года в городской думе Тольятти подписали постановление о проведении внеочередного заседания. На повестке дня только один вопрос – «О вступлении в должность главы городского округа Тольятти». Напомним, 16 апреля, по итогам конкурса на пост главы города был избран главный врач Николай Ренц.

Николай Ренц перед тем, как вступить в новую должность, должен будет снять с себя полномочия депутата губернской думы. Это произойдет 29 апреля на заседании областного парламента. Новый градоначальник уже написал соответствующее заявление. 30 апреля 2021 года состоится инаугурация.

Напомним, в настоящее время обязанность главы города исполняет Игорь Ладыка, который получил полномочия после отставки бывшего главы Сергея Анташева.

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