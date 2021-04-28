Житель Самарской области украл у пенсионерки кошелек с деньгами

Мужчина потратил деньги пенсионерки на личные нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Октябрьск, воспользовавшись тем, что пенсионерка в магазине отвлеклась на разговор с продавцом, украл кошелек, в котором находились 6 тысяч рублей и скидочные карты. Похищенные деньги вор потратил на алкоголь и еду.

- Кража произошла в декабре 2020 года в одном из магазинов Октябрьска. Женщина положила кошелек на прилавок, а сама отвлеклась на разговор с продавцом. Мужчина, стоявший в очереди, воспользовался моментом и незаметно взял кошелек пенсионерки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1973 года рождения.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и рассказал, что денежные средства потратил на алкоголь и продукты, а кошелек выкинул недалеко от места преступления.

В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.