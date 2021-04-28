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Общество28 апреля 2021 9:09

Губернатор Самарской области обсудил развитие молодежной политики с председателем «Российский Союз Молодёжи»

Председатель Павел Красноруцкий рассказал, что опыт региона очень интересен
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Особое внимание будет уделаться активной самарской молодежи

Особое внимание будет уделаться активной самарской молодежи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с с председателем общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (РСМ) Павлом Красноруцким. Стороны обсудили развитие молодежной политики в Самарской области.

Сегодня в Самарской области уже реализуется множество проектов - волонтерство, студенческое творчество, движение КВН. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Российским союзом молодежи, который уделяет большое внимание малым городам, селам и поселкам. Кроме того, большое значение придается системе профессионального образования, лидерским проектам и студенческому самоуправлению. По мнению Красноруцкого, такие проекты способствуют формированию у молодежи определенных качеств, организаторских, управленческих задатков.

Губернатор отметил, что в Самарской области активную молодежь поддерживают в разных направлениях. В настоящее время в планах разработать региональную систему поддержки.

- Еще в 2019 году мы значительно укрепили и материально-техническую базу, и уровень финансирования ссузов. Считаем, что внимание здесь должно быть колоссальным. Еще одно новшество, которое признано успешным кейсом на федеральном уровне – это поддержка молодых профессионалов. Мы определили перечень самых востребованных профессий, в которых заинтересован регион, и ежемесячно производим доплаты молодым специалистам, -отметил Дмитрий Азаров.

Павел Красноруцкий отметил, что опыт Самарской области очень интересен, и отметил, что этому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание на федеральном уровне. Он рассказал, что особенное внимание будет уделяться поддержке проектов студентов ссузов.