С 27 апреля 2021 года возобновились прямые авиарейсы из Самары в Калининград

Майские праздники можно провести в одном из самых красивых городов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 апреля 2021 года аэропорт Курумоч возобновляет прямое авиасообщение с Калининградом. В свой первый рейс в этом году авиакомпания Nordwind перевезла 143 пассажира.

- Полеты Самара-Калининград осуществляются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. В обратном направлении – по понедельникам и четвергам, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Обновленное расписание позволит самарцам провести майские праздники в одном из самых уникальных городов России. В Калининграде находится единственный в стране музей янтаря, а также легендарный Кафедральный собор. Маленьких гостей города может заинтересовать музей мирового океана, здание которого выполнено в форме земного шара.