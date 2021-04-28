Стало известно, какие муниципальные районы Самарской области лидируют в реализации нацпроектов

Рейтинг озвучен на семинаре-совещании с главами муниципальных образований региона

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил рейтинг лучших муниципальных образований в реализации нацпроектов. Итоги были подведены 27 апреля на семинаре-совещании с главами муниципальных образований региона.

- Лидерами в реализации национальных проектов стали города Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Новокуйбышевск. Среди муниципальных районов – Шигонский, Ставропольский и Похвистневский, - сообщил Дмитрий Богданов.

Рейтинг по исполнению федеральных проектов был составлен на основе показателей прошлого года. Были учтены шесть нацпроектов, по которым учитывается уровень достижения 32 доведенных показателей с учетом полномочий органов местного самоуправления. Кроме того, был учтен показатель, отражающий информационное сопровождение национальных проектов с точки зрения информирования граждан.