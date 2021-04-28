Первый в стране общественный центр Сбера открылся в Самаре

Дмитрий Азаров и Александр Анащенко дали старт первому в стране Общественному экоцентру Сбера

В Самаре во вторник, 27 апреля, открылся первый в стране Общественный центр Сбера. Старт его работе дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анищенко.

Ведущими направлениями работы центра станут экология и социальная инициатива, там будут проводить лекции, организовывать дискуссии.

В центре создана безбарьерная среда, в оформлении использованы современные материалы и технологии — авторегуляторы расхода воды, оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы.

В центре уже прошли первые лекции для студентов. Губернатор предложил обсудить на новой площадке, как развить туристический потенциал села Ширяево и Самарской Луки в целом.

— Рад тому, что впервые в России такой общественный центр Сбербанка появился здесь, на территории Самарской области. Для меня это еще один важный показатель партнерских отношений, которые выстроились с нашими коллегами, — сказал Дмитрий Азаров, отметив, что область связывает со Сбербанком многолетнее сотрудничество.

«Тысячи рабочих мест мы создали вместе благодаря взаимодействию со Сбербанком на территории Самарской области. Это очень важный аспект сотрудничества, который вселяет в нас надежду, что все самые смелые проекты и идеи, которые у нас есть, будут воплощены в жизнь», — подчеркнул губернатор.