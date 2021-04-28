Жительница Самарской области потеряла 1,8 миллион рублей, поверив лже-инвестору

Женщина лишилась всех своих сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летней жительнице Красноармейского района Самарской области поступил звонок с предложением инвестировать сбережения с последующим получением прибыли. Женщина поверила лже-брокеру и перевела на его счет 1 миллион 800 тысяч рублей. Однако позже она поняла, что ее обманули.

- Неизвестный, под предлогом инвестирования денежных средств с помощью торговли на бирже попросил женщину перевести деньги на брокерский счет. Вскоре потерпевшая лишилась своих денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно просят быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. На торговых онлайн-площадках особенно трудно отличить добросовестных продавцов от преступников.