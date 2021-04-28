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Происшествия28 апреля 2021 10:31

Сотрудники ФСБ задержали коммерсанта, который хотел переманить клиентов у самарского завода

По версии следствия, он купил сведения, которые представляют собой коммерческую тайну
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Следствие считает, что сведения задержанный передал бы иностранцам, которые могли бы использовать их для нечестной конкуренции

Следствие считает, что сведения задержанный передал бы иностранцам, которые могли бы использовать их для нечестной конкуренции

Фото: Оперативная съемка

В Самаре расследуют уголовное дело по достаточно редкой статье – ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В основе лежат события, которые произошли в январе: сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали двух человек, один продавал другому некие сведения.

Деньги передавались в январе, сумма сделки пока не разглашается

Фото: Оперативная съемка

- Один из задержанных – работник режимного предприятия Самарской области, второй – коммерсант, который сотрудничает с иностранной компанией, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Мы считаем, что передаваемая информация позволила бы зарубежным конкурентам узнать, с кем работает завод и попытаться переманить его заказчиков – нынешних и потенциальных.

Уголовное дело в феврале возбудили на коммерсанта, который покупал сведения с режимного предприятия. Что стало с сотрудником завода, не сообщается.

Криминал