Сотрудники ФСБ задержали коммерсанта, который хотел переманить клиентов у самарского завода

Следствие считает, что сведения задержанный передал бы иностранцам, которые могли бы использовать их для нечестной конкуренции Фото: Оперативная съемка

В Самаре расследуют уголовное дело по достаточно редкой статье – ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В основе лежат события, которые произошли в январе: сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали двух человек, один продавал другому некие сведения.

Деньги передавались в январе, сумма сделки пока не разглашается Фото: Оперативная съемка

- Один из задержанных – работник режимного предприятия Самарской области, второй – коммерсант, который сотрудничает с иностранной компанией, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Мы считаем, что передаваемая информация позволила бы зарубежным конкурентам узнать, с кем работает завод и попытаться переманить его заказчиков – нынешних и потенциальных.

Уголовное дело в феврале возбудили на коммерсанта, который покупал сведения с режимного предприятия. Что стало с сотрудником завода, не сообщается.