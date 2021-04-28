В сентябре 2021 года состоится техническое открытие филиала Третьяковки в Самаре

Так будет выглядеть территория вокруг филиала легендарной Третьяковки в Самаре

Техническое открытие филиала Третьяковки, который разместился в здании бывшей Фабрики-кухни на Ново-Садовой, 149 в Самаре, запланировано на сентябрь этого года. Об этом сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

- Фабрика-кухня - это уникальное здание площадью 8 тысяч квадратных метров, из которых 2 тысячи квадратов отданы под экспозиционные площади. Здесь есть где развернуться, как образовательным программам, так и творческим центрам, - сказала Зельфира Трегулова.

Кроме выставочных площадей, в Третьяковке оборудуют мультимедийный центр, библиотека, ресторан и кафетерий.

Официальное открытие намечено на 2022 год. В первом квартале следующего года филиал Третьяковки заработает в полную силу.

Напомним, в настоящее время началось благоустройство территории Фабрики-кухни. Объем работ масштабный – 7 тысяч квадратных метров. Благоустройство будет продолжаться все лето, вплоть до 1 сентября.