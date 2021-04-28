У болельщиков «Крыльев Советов» появилась возможность выиграть билеты на кубковый финал

Розыгрыш билетов состоится на матче "Крыльев" с "Торпедо" Фото: ПФК "Крылья Советов"

28 апреля, в 19:00, на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч 39-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Торпедо". Самарские болельщики получат уникальную возможность принять участие в розыгрыше билетов на финал Кубка России, который состоится 12 мая 2021 года.

- Для участия в розыгрыше нужно в день матча приобрести атрибутику "Крыльев", на сумму от 500 рублей, в точках продаж на "Солидарность Арене", - сообщили представители самарской футбольной команды.

При покупке сувениров продавец выдаст купон с порядковым номером, который необходимо сохранить до конца розыгрыша. В перерыве матча игроки «Крыльев Советов» определят победителей и вручат заветные билеты на финал.