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Общество28 апреля 2021 11:32

В Самарской области придумают, как сделать работу чиновников человечнее

Президент страны ставил задачу улучшить работу госсектора
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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28 апреля, начал работу форум «Проектирование госуправления 4.0»

28 апреля, начал работу форум «Проектирование госуправления 4.0»

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области в среду, 28 апреля, начал работу форум «Проектирование госуправления 4.0», на котором вырабатывают способы, как улучшить работу чиновников, чтобы она стала в большей степени ориентированной на благополучие граждан. Инициатором форума является губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На форуме эксперты в области государственного управления выработают идеи, как изменить работу чиновников, чтобы их результаты их работы отвечали современным запросам граждан. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию и гражданам страны говорил, что необходимо сделать работу госсектора более ориентированной на граждан. А до этого глава государства ставил задачу сделать более человечной работу соцсферы, упразднив абсурдные нормы и бессмысленные процедуры.

— Мы должны во мном перестроить мышления чиновников. Есть много готовых решений, но мы в начале пути. Если мы создадим условия, что человекоцентричность завладеет умами чиновников, я уверен, мы добьемся результата. Многие идеи помогут сформировать эффективное госуправление, — сказал Дмитрий Азаров, открывая форум.

Губернатор отметил, что во время форума и в дальнейшем будут советоваться с экспертами, как перестроить госуправление с учетом мнением граждан. Это поспособствует и развитию кадрового потенциала, и создаст условия для реализации потенциала молодежи.