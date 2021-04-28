Депутат Денис Волков подписал партнерское соглашение со «Сбером»

В ближайшее время будет организована встреча с активом общества

27 апреля региональное отделение Русского географического общества и Поволжский банк ПАО Сбербанк России подписали партнерское соглашение, которое касается работы РГО в рамках нового общественного центра, который «Сбер» открыл в центре города при поддержке правительства Самарской области.

Общественный центр является пилотным проектом в стране. Идея родилась в результате высокого запроса общества на экологическую и социальную ответственность.

- Центр привлечет энергичных и креативных людей, которые реализуют идеи по сохранению природы и экологии, - отметил председатель реготделения РГО Денис Волков.

В Центре есть лекторий и коворкинг-зона, где созданы все условия для обсуждения, презентаций и проведения трансляций. В настоящее время лекторий и коворкинг-зона расписаны на два месяца вперед.

- Сегодня мы подписали со Сбербанком соглашение о сотрудничестве. Теперь самарское отделение РГО будет активно работать в этом пространстве. Это отличное место для обсуждения задумок и решения задач по сохранению экологии, - отметил Денис Волков.