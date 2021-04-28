Юных самарцев приглашают в «Крылья Советов»

Все подробности можно узнать у организатора по указанному телефону Фото: ПФК "Крылья Советов"

Академия «Крылья советов» приглашает детей в возрасте от 6 до 13 лет на летний заезд в детский футбольный кампус – 2021. В июле, на базе академии "Крылья Советов", будет организован лагерь, который будет проводиться в две смены, без проживания с 9 утра до 16 вечера.

- В программу лагеря входит 13 тренировок, две развлекательные программы для детей, экскурсии в музей Самарского футбола, на стадион «Солидарность арена» и на базу основной команды. Также для участников кампуса будет организовано питание и форма, - рассказали представители самарской футбольной команды «Крылья Советов».

Заезд в лагерь будет организован в две смены – с 5 по 11 июля и с 12 по 18 июля 2021 года. Дети будет разделены на четыре возрастные группы – 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет и 12-13 лет. Вопросы по работе лагеря можно задать организатору по телефону +7 977-341-10-41 (Андрей).