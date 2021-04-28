Дмитрий Азаров поблагодарил самарских работников скорой помощи за спасение жизней

Губернатор вручил врачам благодарности и подарки

28 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников самарской скорой помощи. Сделал он это лично, утром приехав на городскую станцию скорой, чтобы поблагодарить медиков за их труд.

- Именно скорая, первая помощь во многом предопределяет спасение жизни человека. Вы настоящие ангелы-хранители! - заявил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в период пандемии коронавируса сотрудникам скорой помощи пришлось особенно нелегко. Но они выдержали. Помогла им и работа по строительствую новых корпусов больниц, переоснащению медучреждений новой техникой, а также полное обновление автопарка "скорых", в частности - появление новых реанимабилей.

Губернатор не только поблагодарил врачей, но и извинился за всех, кто еще не успел им сказать добрый слова или обидел их грубостью.

- Вы на передовой спасения жизни, а на передовой всегда сложнее. Доброго здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, - пожелал он.