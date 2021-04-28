В Самаре на улице Свободы на прохожего упало дерево. Пострадавшего госпитализировали

Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 апреля, около полудня, на улице Свободы, 179 на прохожего мужчину упало сухое дерево. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Дерево сухое, треснуло у корня и рухнуло прямо на мужчину. Таких деревьев на Свободе много, уверена, что во многих районах похожая ситуация, - пишет автор фотографии в социальных сетях.

По словам очевидцев, приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего травму головы, сотрясение мозга и множественные гематомы на теле. Мужчину госпитализировали в больницу Семашко.

- А если бы это дерево рухнуло на ребенка или маму с коляской? Когда закончится произвол в опиловке деревьев? – возмущается автор публикации.

В комментариях местные жители также с недоумением высказали свое мнение по факту данного происшествия. Самарцы напомнили, что буквально на днях на улице Стара-Загора были спилены деревья, за которые местные жители долгое время боролись.