В Самаре детский сад №341 присоединят к школе №94 полного кавалера ордена Славы Н.Ф. Щеканова

Объединение необходимо для оптимизации системы образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление об объединении детского сада №341 на улице Мориса Тореза, 19 и МБОУ школы №94 имени полного кавалера ордена Славы Н.Ф. Щеканова на Партизанской, 78а в единое образовательное учреждение. На процесс реорганизации отведено три дня.

- Реорганизация необходима для сокращения расходов на аппарат управления, а также для поддержания единой системы образования на всех этапах, - объяснили в администрации города.

Напомним, это не первая подобная практика в Самаре, ранее в Самаре уже объединили пять детских садов и школу.