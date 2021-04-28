Самарским чиновникам советуют использовать цифровые технологии для улучшения работы

Губернатор поддержал молодежь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Владимир Богатырев считает, что для улучшения качества оказания государственных услуг чиновникам необходимо использовать цифровые технологии.

Об этом он говорил во время всероссийского форума "Проектирование госуправления 4.0", который сейчас проходит в Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию и гражданам страны говорил о необходимости разработать понятную для человека систему оказания государственных услуг, сделав их предоставление более человечным.

В Самаре на форуме эксперты в области государственного управления разрабатывают идеи, как изменить работу чиновников, чтобы ее результат отвечал современным запросам граждан.

Эксперт считает, что использование цифровых технологий позволит чиновникам чаще быть на связи с населением и в целом ускорить работу, повысив эффективность.

Во время обсуждения также прозвучало, что в таком случае увеличится нагрузка на работников сферы госуслуг, поэтому нужно также разработать систему дополнительной мотивации сотрудников госферы.

Богатырев отметил, что нужно развивать взаимодействие с работодателями в регионе, чтобы родители и студенты видели потенциал выбранной профессии в регионе.

- Мы планируем рассмотреть вопрос развития кадрового потенциала, работы с молодежью, создания условий, чтобы молодые, энергичные, талантливые люди оставались в своих регионах, работали на благо своей родной земли и во имя нашей великой Родины, - сказал Дмитрий Азаров.