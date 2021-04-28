Эксперт АСИ: Чиновникам нужно предвосхищать ожидания граждан

Дмитрий Азаров принимает участие в форуме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для создания удобных для людей сервисов предоставления государственных услуг необходимо предвосхищать некоторые ожидания граждан, считает заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Пироженко. Об этом он говорил во время всероссийского форума "Проектирование управления 4.0" в Самаре.

В Самаре по инициативе главы региона Дмитрия Азарова проводится форум, во время которого эксперты в области государственного управления выработывают идеи, как изменить работу чиновников, чтобы их деятельность отвечала современным запросам граждан.

- Совершенно новый импульс нашему форуму был придан на Послании. Неделю назад президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум, - сказал губернатор.

- Работа с человеком, с его обратной связью - это клиентоцентричность. Человекоцентричность идет несколько дальше и предвосхищает некоторые ожидания человека, которые даже не всегда могут быть осознаны, - заявил Александр Пироженко.

В качестве примера он привел многофункциональные центры (МФЦ), отметив, что в них люди получают хороший сервис, который ранее государственные структуры не предлагали.

Александр Пироженко рассказал, что в АСИ выбрали 10 жизненных ситуаций, встречающихся наиболее часто. Это, например, запись ребенка в детский сад, запись к врачу, оформление средств реабилитации для инвалидов и другие ситуации.

В АСИ разработали алгоритмы действий, чтобы улучшить работу госсектора в этих направлениях, которые предложат для реализации на федеральном уровне.