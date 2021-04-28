Тольяттинский "Приют для птиц" готовится к новоселью

Встреча прошла очень плодотворно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

28 апреля гендиректор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков провел встречу с руководителем "Приюта для птиц" Натальей Гончаровой, руководителем спортивно-кинологического клуба "Спектр" Светланой Артемьевой и депутатом самарской губдумы Алексеем Степановым. Обсуждали они вопросы переезда единственного в городе учреждения, где живут пернатые.

Известно, что приют расположится на новом месте - это улица Баныкина, 5В. Сотрудники "ЭкоВоза" уже очистили там территорию, провели электричество, смонтировали забор и построили новые вольеры для птиц.

На сегодняшней беседе обсудили переезд и моменты, которые нужно учесть при переселении пернатых в новый дом. Важно было понять, что им еще может понадобиться. Встреча прошла максимально плодотворно.

Создатели приюта обещают - новая территория будет интереснее и просторнее предыдущей. И, конечно, жители Тольятти по-прежнему смогут ее посещать.