В Самаре загорелся шиномонтаж на Московском шоссе

На месте происшествия работали пожарные Фото: скриншот

В Самаре в среду 28 апреля загорелся шиномонтаж «Юнипол». Произошле это днем по адресу Московское шоссе 39. Видео с происшествием очевидцы выложили в соцсети.

- Пожар произошёл в здании шиномонтажа. Огонь охватил 15 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано 6 единиц техники и 24 человека. Пострадавших нет, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:45, в 13:03 пламя было ликвидирвоано. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.