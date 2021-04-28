Первый в России Общественный центр Сбера открыли в Самаре

Открыли новый Общественный центр Сбера Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Правительства Самарской области.

Общественный центр Сбера позволит жителям Самарской области, неравнодушным к теме экологии, бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.

В оформлении нового пространства использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в Общественном центре создана безбарьерная доступная среда.

Открыли новый Общественный центр Сбера Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Для гостей провели экскурсию и показали возможности нового пространства.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк: «СберБанк очень ответственно относится к экологии, мы одними из первых в стране стали использовать технологии бережливого производства и в своей работе придерживаемся принципа ESG – защита экологии, забота об обществе и ответственное управление бизнесом. Для нас крайне важно, чтобы отношение к природе, к социальной ответственности менялось во всем обществе. Новый шаг – открытие Общественного центра Сбера в Самаре. Я уверен, что Центр объединит экоактивистов, общественно активных жителей региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей и дадут возможность реализовать социально значимые проекты».

Также в ходе открытия было подписано соглашение между Поволжским банком СберБанка и Самарским областным отделением «Русского географического общества». Соглашение позволит проводить совместные образовательные и исследовательские программы и проекты в регионе, которые будут направлены на популяризацию изучения географии и смежных наук, знаний о сохранении природы, реализацию научных, культурных, социальных, экологических программ по изучению Самарской области.