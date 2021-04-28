В Самаре обсудили, как сделать государственные услуги более человекоцентричными

Дмитрий Азаров уверен, что подобная работа приведет к тому, что в регионе будет оставаться больше молодежи

В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", главная тема которого – создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных услуг. Как отметил в своем послании президент РФ, в центре всех усилий органов власти должен стоять человек, его потребности и заботы. Через неделю после оглашения приоритетов работы на год, в Самаре на форуме как раз и обсуждают, как сделать госуслуги более ориентированными на задачи людей.

- До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, ещё достаточно много нужно сделать, пройти большой путь. А вот как этот путь пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить, - задал губернатор Дмитрий Азаров направление обсуждениям экспертов.

Эксперты охотно высказывали свои мнения. Ректор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Владимир Мау поблагодарил Дмитрия Азарова за уже предпринимаемые усилия и отметил, что форум будет способствовать формированию максимальной открытости власти. Его предложение – продолжать переводить все услуги в режим единого окна. Ректор Самарского университета Владимир Богатырев предложил в свою очередь активнее использовать цифровые технологии. А генеральный директор Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко считает, что очень важно предвосхищать ожидания граждан и действовать на шаг вперед.

Дмитрий Азаров рассказал, что сегодня уже делается в регионе для того, чтобы граждане могли получать нужные им услуги без лишних походов по госучреждениям. Многому научил 2020 год: многие пособия предоставляли без дополнительных заявлений. Также в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры поддержки без бюрократии, оптимизируется работа фонда занятости. Дальнейшие шаги как раз предполагается обсудить на форуме – а Самарская область непременно будет в авангарде их воплощения в жизнь.