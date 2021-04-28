Житель Самарской области заявил, что над его 17-летней дочерью надругался врач-дерматолог

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются с заявлениями, с которыми обратились в полицию Отрадного сразу несколько человек. Речь идет о возможном преступлении сексуального характера в отношении подростка.

- Днем 27 апреля в дежурную часть обратился молодой человек, который сообщил, что в отношении его 17-летней знакомой на примере у врача-дерматолога совершили действия сексуального характера, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Вечером 27 числа с аналогичной информацией к стражам порядка обратился отец девушки. По его словам, над ней надругались в ночь с 24 по 25 апреля. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.