Судья ошибочно не удалил вратаря "Крыльев" в полуфинальном матче с "Ахматом"

Судья ошибочно не удалил Ивана Ломаева в матче с "Ахматом"

Судья Владимир Москалев ошибочно не удалил вратаря самарских "Крыльев Советов" в матче с "Ахматом" в полуфинальной встрече в Грозном. Об этом говорится в сообщении РФС.

На заседании экспертно-судейской комиссии в РФС рассмотрели обращение футбольного клуба "Ахмат", представители которого обратились с просьбой оценить работу арбитра.

Как выяснилось, на 58-й минуте встречи судья ошибочно не удалил с поля голкипера Ивана Ломаева, который нарушил правила на Бернарде Берише, сбив его и лишив явной возможности забить гол.

Ломаев в том матче встречу продолжил, но на последних минутах был заменен на Евгения Фролова. Основное время матча завершилось при счете 0:0, а в серии пенальти "Крылья" победили и вышли в финал.

В финальной встрече, которая пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде, самарцы встретятся с московским "Локомотивом".

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