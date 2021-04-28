В Самаре туристам предложат усы Головкина

На сувенирах могут появиться усы

В Самаре могут появиться сувениры с усами Головкина. Александр Хинштейн предложил забрендировать самую запоминающуюся деталь внешности известного самарца, чей юбилей будут отмечать в этом году.

- К эмблеме добавим имя владельца и получится хорошая символика для сувенирной продукции и эвент-событий, - отметил депутат.

Вопрос осуждали на заседании, посвященном подготовке череды праздников, посвященных дате. Среди наиболее ярких мероприятий - велозабег с лотереей, где призом станет вазовский автомобиль, установка памятника Головкину. Также участники комитета поддержали идею превращения головкинских усов в запоминающийся сувенир. Над брендом поработают дизайнеры и он должен будет эффектно появиться не позднее 18 мая - на самарской акции "Ночь музеев" к юбилею Головкина.

Обсудили на заседании и памятник - место ему уже выбрали на самарском Арбате, улице Ленинградской. А выбирать лучший эскиз будет жюри, в которое предложили включить внучку Константина Головкина, которая и сама является архитектором.