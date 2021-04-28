Самарцам не рекомендуют ездить заграницу из-за новых штаммов коронавируса

Самарцам пока не рекомендуют выезжать заграницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова рекомендовала жителям региона воздержаться от путешествий заграницу.

- Мы бы рекомендовали воздержаться от путешествий заграницу, у нас много месте в России, где можно отдохнуть с комфортом, - сказала Архипова во время пресс-конференции в среду, 28 апреля.

Если поездка все же состоится, Архипова рекомендует обратить внимание, какова эпидемиологическая обстановка в стране, куда поедете в отпуск.

В мире выявлены новые штаммы коронавируса, в частности, британский и южноафриканский, которые более заразны, а в случае заражения болезнь протекает тяжелее.

В Самарской области новых штаммов коронавируса не обнаружено. Ранее появлялась информация о росте числа заболевших новым штаммов в регионе, однако, затем эти данные опровергли.