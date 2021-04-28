В Самаре работников скорой помощи поблагодарили с экранов на площади Славы

В Самаре сказали спасибо врачам скорой помощи

В Самарской области решили поздравить работников скорой помощи с профессиональным праздником с помощью флешмоба #спасибоскорая_63. Свои благодарности жители города размещают в социальных сетях, не забывая ставить правильный хештег, а все работники скорой могут почитать добрые слова и пожелания.

- Поздравляем вас с этим праздником - вы большие молодцы, особенно в это время, тревожное для вашего ремесла, - пишут сотрудникам одного из самых важных медицинских ведомств горожане.

Поздравления появились и на больших медиа-экранов у площади Славы. в обычные дни на них демонстрируют красивые виду губернии, но сегодня информационное пространство отдали под добрые слова.

- В этот праздник хочу пожелать своим коллегам здоровья и не потерять интерес к данной профессии, не выгореть. Желаю сотрудникам скорой помощи любить жизнь, ценить её, беречь себя. А пациентам — заботиться о своем здоровье и понимать, что ни один врач, ни один фельдшер не сможет, не в силах вернуть вам то, что вы не уберегли, - также присоединился к поздравлениям коллег врач анестезиолого-реанимационной бригады самарской скорой Павел Козлов.