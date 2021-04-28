Самарские школьники побывали в музее теплоэнергетики Т Плюс

В Самаре школьников пригласили в виртуальное путешествие в мир тепла

Самарские школьники смогли узнать интересные факты о горячей воде, побывав в интерактивном музее Т Плюс, который открылся на городской набережной, около бассейна ЦСК ВВС. В этот раз гостями экспозиции стали ученики 3 и 4 классов школы -интерната №117. Яркая экспозиция сразу привлекла внимание ребят, а больше всего восторгов вызвал 4К-фильм о тепле.

После экскурсии у ребят появилось много вопросов - на все из них смог ответить экскурсовод, который рассказал школьникам, откуда в батареях берется горячая вода и куда девается тепло в атмосфере. И, конечно же, ребята оценили игры в зоне дополненной реальности. Кто-то помогал виртуальному Грише пройти испытания по пути домой, кто-то раскрашивал машину вируальными красками - скучно точно не было никому.

- Дети в восторге, всё очень доступно, познавательно и продумано до мелочей. Спасибо большое за такой интересный музей, - поделилась эмоциями педагог Ирина Федоренко, которая и была сопровождающей для детей в этот мир увлекательной науки.

Напомним, что экспозиция будет открыта до 3 мая. Посещение бесплатное, записываться на экскурсии лучше заранее по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.