"Крылья Советов" и "Торпедо" объявили составы на центральный матч 39-го тура ФНЛ

"Крылья" и "Торпедо" сыграют уже через несколько минут Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Торпедо" 28 апреля встречаются на стадионе "Солидарность Арена" в рамках 39-го тура ФНЛ. Команды уже объявили составы на игру, которая начнется в 19:00.

"Крыльям" не помогут травмированные Цыпченко, Зиньковский и Гацкан. Не сможет сыграть сегодня и дисквалифицированный Дмитрий Комбаров. Но Игорь Осинькин выпустил боевой состав. Хозяева будут играть на победу.

У "Торпедо" также расстановка выглядит вполне закономерной и ожидаемой. Александр Бородюк необычными именами в старте своего коллегу не удивил.

Капитан "Торпедо" - Александр Рязанцев. "Крыльев" - Дмитрий Кабутов.

В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 47 Божин, 5 Горшков, 77 Кабутов, 8 Витюгов, 16 Алвеш, 11 Ежов, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные:, 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 6 Якуба, 7 Хади, 22 Ефремов, 35 Прищепа, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 69 Голенков, 99 Канунников.

"Торпедо": 51 Ботнарь, 44 Самсонов, 16 Шоркин, 99 Евдокимов, 28 Магаль, 52 Нетфуллин, 7 Рязанцев, 17 Дворецков, 21 Кравчук, 10 Лебеденко, 71 Баланюк.

Запасные: 39 Довбня, 31 Козлов, 25 Каплиенко, 24 Лях, 72 Гордюшенко, 15 Орехов, 81 Корж.

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