Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" может проходить в Самаре регулярно

На форуме студенты высказали идеи, как сделать работу госструктур эффективнее

Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", на котором вырабатывают предложения, как изменить работу чиновников, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным запросам граждан, может стать постоянным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во время своего послания Федеральному собранию и гражданам страны президент России Владимир Путин говорил, что необходимо создать удобную и понятную для человека систему оказания государственных услуг.

В Самаре по инициативе главы региона Дмитрия Азарова проводится форум, во время которого эксперты в области государственного управления вырабатывают идеи, как сделать работу власти более эффективной.

На форуме работали четыре площадки - "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов". Участие в работе форума приняли порядка 3-х тысяч человек со всей страны. Большинство участников подключались онлайн.

Участники форума предложили ввести KPI для чиновников, перевести их работу на современные цифровые технологии, ввести бережливое управление, а также в целом изменить ментальность.

- Есть русская пословица, которая гласит – одна голова хорошо, а две лучше. Сегодня у нас было не две головы, а тысячи голов. Умных, талантливых, со своими идеями и предложениями, которые, конечно, обогатили знаниями и друг друга, и форум в целом. Огромное всем спасибо и успехов на этом пути. Если вы нас поддержите, мы сделаем этот форум регулярным, - сказал губернатор по итогам форума.