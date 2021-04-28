Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 17:44

Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" может проходить в Самаре регулярно

На форуме обсуждали, как сделать работу чиновников более эффективной
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий
На форуме студенты высказали идеи, как сделать работу госструктур эффективнее

На форуме студенты высказали идеи, как сделать работу госструктур эффективнее

Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", на котором вырабатывают предложения, как изменить работу чиновников, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным запросам граждан, может стать постоянным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во время своего послания Федеральному собранию и гражданам страны президент России Владимир Путин говорил, что необходимо создать удобную и понятную для человека систему оказания государственных услуг.

В Самаре по инициативе главы региона Дмитрия Азарова проводится форум, во время которого эксперты в области государственного управления вырабатывают идеи, как сделать работу власти более эффективной.

На форуме работали четыре площадки - "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов". Участие в работе форума приняли порядка 3-х тысяч человек со всей страны. Большинство участников подключались онлайн.

Участники форума предложили ввести KPI для чиновников, перевести их работу на современные цифровые технологии, ввести бережливое управление, а также в целом изменить ментальность.

- Есть русская пословица, которая гласит – одна голова хорошо, а две лучше. Сегодня у нас было не две головы, а тысячи голов. Умных, талантливых, со своими идеями и предложениями, которые, конечно, обогатили знаниями и друг друга, и форум в целом. Огромное всем спасибо и успехов на этом пути. Если вы нас поддержите, мы сделаем этот форум регулярным, - сказал губернатор по итогам форума.