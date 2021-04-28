Сергей Корниленко из "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в Самаре

Сергей Корниленко встретится с болельщиками

Спортивный директор самарских "Крыльев Советов", известный футболист Сергей Корниленко встретится с болельщиками, сообщается на сайте клуба.

Встреча пройдет 3 мая в торговом центре "Космопорт" в 16:00. Будет организована автограф-сессия и розыгрыш призов. А каждый, кто купит футболку команды, получит возможность сходить на экскурсию команды.

Ранее анонсировалось, что Корниленко до конца сезона проведет прощальный матч за команду. Он был внесен в заявку команды и часто фигурирует в списке запасных на игру.

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